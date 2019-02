Inserita in Cronaca il 27/02/2019 da Direttore Marsala - MARCIAPIEDI E STRADE. CONTINUANO I LAVORI DI SISTEMAZIONE In atto, gli interventi riguardano via Gagini; successivamente l´altro tratto di via Amendola



Dopo il rifacimento dei marciapiedi di via Amendola e del Cavalcavia, continua a Marsala la sistemazione di altre corsie pedonali. In atto i lavori riguardano i marciapiedi di via Gagini, ambo i lati, con la stessa tipologia estetica (materiali e colori) di quelli di via Amendola. Quest´ultima, successivamente, sarà interessata agli interventi di completamento del tratto che dalla via Gagini giunge fino a Piazza Matteotti. I lavori di rifacimento dei marciapiedi programmati con le risorse dello scorso bilancio proseguiranno, poi, in altre vie del centro urbano (a cominciare da via G. Anca Omodei, corso Gramsci,...). Con il nuovo bilancio, il piano di sistemazione di ulteriori marciapiedi comprenderà anche via Edoardo Alagna, fino all´incrocio con via Mazzini. Intanto, è stata completata la prima fase di sistemazione delle strade del territorio comunale interessate ai lavori per la rete idrica. Da ultimo, sono state asfaltate alcune vie che immettono sulla via Roma, nonché le strade ricadenti nelle contrade Amabilina, San Giuseppe Tafalia e Birgi. Contestualmente, dopo la via Colocasio, è in programma l´asfalto di altre strade in cui è stata realizzata la rete fognante, a cominciare dalla vie Saffi e Oberdan.