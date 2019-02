Inserita in Politica il 27/02/2019 da Direttore ´Sviluppo: Mazara città di mare. Porto Commerciale e Porto Canale´. Salvatore Quinci ne parlerà domani alle 18 in via Val di Mazara Terzo incontro con i cittadini e la stampa, domani alle ore 18 nella sede di via Val di Mazara, a Mazara del Vallo, per il candidato sindaco Salvatore Quinci, che da deciso di dedicare i Giovedì al confronto aperto e all’illustrazione dei vari punti del programma elettorale, nell’ottica della “Partecipazione Politica” che anima il suo percorso in vista delle elezioni amministrative del 28 aprile.

Il tema di domani è “Sviluppo: Mazara città di mare. Porto Commerciale e Porto Canale”.

Assieme a Salvatore Quinci interverrà Mario Giacalone, imprenditore attivo nell’ambito dei servizi alle imprese, per anni operatore portuale a Mazara del Vallo, che si soffermerà sull’importanza di tali risorse - mare, porto canale, porto nuovo – in grado di produrre ricchezza e occupazione per il territorio.