Inserita in Cronaca il 27/02/2019 da Direttore MARSALA - Nota della consigliera Luigia Ingrassia: Compostiere domestiche e di comunità per condomini ed appartamenti. Estensione sgravi fiscali. Verifica norme igieniche Lo scorso Agosto, assieme ad altri colleghi, ho presentato un ordine del giorno - votato dal Consiglio comunale - che impegna l’Amministrazione ad estendere agevolazioni e sgravi previsti per chi già utilizza le compostiere (potendo disporre di un terreno o un giardino vicino casa), anche a quei cittadini che si doteranno di “compostiere domestiche o di comunità” da allocare presso i propri appartamenti o in spazi comuni condominiali. A distanza di sei mesi, chiedo all’Amministrazione:

- In che modo sta ponendo in essere tutti gli atti necessari all’attuazione della volontà del Consiglio comunale, a beneficio dei cittadini che volessero avvalersi di tale possibilità ed usufruire anche allo sgravio fiscale;

- Di verificare la coerenza tra il piano del nuovo sistema di raccolta votato ed emendato e la gara di aggiudicazione.

- Che vengano verificate tutte le azioni volte al mantenimento delle norme igieniche, tenuto conto che sono molti i cittadini che lamentano, preoccupati, il ritiro negli appartamenti dei mastelli esposti per strada.

Consigliere comunale Luigia Ingrassia