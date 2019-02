Inserita in Economia il 27/02/2019 da Direttore LAVORI AL CIMITERO DI MARSALA: APPALTO PER OLTRE 500 MILA EURO Il settore Lavori Pubblici del Comune di Marsala ha pubblicato una “manifestazione di interesse” al fine di individuare Imprese interessate a partecipare alla procedura negoziata per l´appalto dei "Lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione ed illuminazione dei viali, arredo urbano, da eseguire nel cimitero urbano”. La base d’asta è di poco superiore a 500 mila euro. Gli operatori economici individuati (max 15) - che si aggiungeranno agli altrettanti quindici già iscritti all´Albo di fiducia dell´Ente - saranno invitati direttamente dal settore diretto dall´ing. Giuseppe Frangiamore. L´Avviso Pubblico, contenente modalità e requisiti per essere ammessi alla selezione preventiva, ha fissato al prossimo 7 marzo il termine di scadenza per la presentazione delle candidature.