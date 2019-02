Inserita in Cronaca il 27/02/2019 da Direttore CASO SICILFERT: CONFERMATO IL SEQUESTRO PREVENTIVO Rigettata, dalla Sezione per il riesame delle misure cautelari presso il Tribunale di Trapani, la richiesta di riesame proposta dai difensori della Sicilfert s.r.l. in merito al provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il Tribunale di Marsala ed eseguito il 24 gennaio scorso dai Carabinieri della Compagnia di Marsala.

Trapani, 27 febbraio 2019