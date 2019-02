Inserita in Politica il 26/02/2019 da Direttore BENI CULTURALI. AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO FORZA DI ISPICA Palermo, 26 febbraio – Domani 27 febbraio alle ore 11.30, al Parco Forza di Ispica (RG), verranno consegnati dall’assessore dei Beni culturali Sebastiano Tusa i lavori di riqualificazione e valorizzazione funzionale del Parco in provincia di Ragusa. Un progetto PON Cultura e Sviluppo Fesr 2014-2020 che prevede la realizzazione di un sistema di accoglienza con biglietteria, bookshop, bar, sala multimediale, nuova sentieristica e sistemi di realtà aumentata che consentiranno di visitare il sito con supporti multimediali di grande suggestione.

Alla consegna dei lavori, oltre all’assessore Tusa, saranno presenti il Soprintendente di Ragusa Calogero Rizzuto e il Sindaco di Ispica Pierenzo Muraglie.