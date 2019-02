Inserita in Cronaca il 26/02/2019 da Direttore MAZARA. CRISTALDI: ´QUALCOSA COMINCIA A MUOVERSI PER LA PULIZIA DEL FIUME MAZARO´ “Pronti un milione di euro per eliminare i detriti e i relitti causati dai nubifragi”



“Qualcosa comincia a muoversi sul il Fiume Mazaro, se non proprio per l’escavazione almeno per eliminare i detriti e i relitti provenienti dagli ultimi nubifragi che hanno interessato la nostra Città. Sono in procinto di arrivare quasi un milione di euro, 500 mila relativi al nubifragio di novembre e altri 500 mila per il maltempo di gennaio. In queste somme sono previste i rimborsi per i privati che hanno subito danni a causa dei nubifragi. Si tratta di un primo importo destinato ad aumentare stante che ancora tutti i documenti che abbiamo inviato devono essere studiati e devono essere valutati totalmente i danni. Per intanto si comincerà a ripulire il Fiume dai detriti e soprattutto dalle imbarcazioni, affondate lo scorso novembre, che rendono ancor più precaria la navigabilità dello stesso”.

Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo, on Nicola Cristaldi, al termine di una riunione al Palazzo dei Carmelitani con l’Assessore ai Lavori Pubblici, Nick Giacalone, il dirigente del III Settore, ing. Nicola Sardo, il geom. Mario D’Agati, dell’ufficio tecnico comunale e il funzionario del dipartimento regionale di Protezione Civile, Michele Di Stefano.

“Ovviamente – ha aggiunto il Sindaco - continuiamo ad insistere per l’escavazione del Fiume e credo che gli ultimi passi possano ritenersi positivi. Il nostro comune sta togliendo ogni scusa a chi deve effettuare i lavori ed abbiamo messo a disposizione un’area dove possono provvisoriamente essere stoccati i fanghi provenienti dalla escavazione e – ha concluso Cristaldi - dopo le analisi del caso si deciderà la loro destinazione finale, se in normali discariche o in discariche appositamente preposte qualora ciò risultasse necessario”.

Mazara del Vallo, 26 Febbraio 2019