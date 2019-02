Inserita in Sport il 25/02/2019 da Direttore A.S.D. Arcieri di Venere - Campionato Regionale CAMPIONATO REGIONALE TIRO CON L’ARCO 2019



Nella splendida cornice del Palacardella di Erice, su un campo di gara perfettamente allestito dalla A.S.D. Arcieri di Venere, si è disputato nei gg. 23 e 24 febbraio 2019 il Campionato Regionale di Tiro con l’arco indoor, che ha riscosso grande apprezzamento da parte di atleti e tecnici per il livello organizzativo raggiunto. Nella giornata di sabato 23, riservata alle divisioni compound e arco nudo, hanno primeggiato nella classifica assoluta, al termine di gare appassionanti spesso risolte con la freccia di spareggio, Fabio Fuchsova (Dyamond Archery Palermo) nel compound maschile, Claudia Pantò (Arcieri Floridia) nel femminile, Enrico Barrale (Dyamond Archery Palermo) nell’arco nudo maschile e Maria Scirè (Arcieri Floridia) in quello femminile. Nella classifica assoluta a squadre bella vittoria dell’A.S.D. Drepano Trapani nel compound maschile mentre nell’arco nudo maschile ha vinto il titolo il CUSN Caltanissetta. Il titolo di campione regionale di classe è andato nell’individuale a Fabio Fuchsova (Dyamond Archery Palermo), Leo Rizzo (Arco Club Serro), Antonio Nicosia (Arcieri Iblea Ragusa) e Antonino Pitrella (Arcieri Monti Erei), mentre quello a squadre è stato conquistato dalla Dyamond Archery di Palermo nel compound maschile e dal CUSN Caltanissetta nell’arco nudo maschile. La giornata di domenica 24 ha visto in gara gli specialisti dell’arco olimpico e hanno conquistato il titolo di campione regionale assoluto nell’individuale Jacopo Cricchio e Rosa De Salvo, entrambi della Dyamond Archery Palermo, mentre i titoli a squadre sono stati conquistati dall’ A.S.D. Arcieri di Venere nel maschile e dalla Dyamond Archery Palermo nel femminile. Appassionante la finale per l’oro che ha visto i ragazzi dell’A.S.D. Arcieri di Venere prevalere solo dopo le frecce di spareggio. Hanno conquistato il titolo di Campione regionale di classe nell’individuale gli atleti Emiliano Lazzara (A.S.D. Arcieri di Venere), Rosa De Salvo (Dyamond Archery Palermo), Giuseppe Lombardo (CUSN Caltanissetta), Francesco Arifoglio (Arcieri Artemide Catania), Salvatore Grammatico (Dyamond Archery Palermo), Marta Bruno (A.S.D. Arcieri di Venere), Larecchiuta Salvatore (CUSN Caltanissetta). Per quanto riguarda le squadre i titoli di classe sono andati all’ A.S.D. Arcieri di Venere (seniores maschile) ed alla Dyamond Archery (allievi maschile). In conformità al regolamento federale, alcuni titoli regionali non sono stati assegnati in mancanza di un numero minimo di iscritti. Alla cerimonia di premiazione del sabato hanno presenziato il Sindaco di Erice Daniela Toscano con l’Assessore allo Sport Simonte ed il Presidente del Panathlon Club di Trapani Dr. Roald Vento, che hanno sostenuto la manifestazione, unitamente alla Sezione Comunale AVIS di Trapani ed alla Sezione Territoriale UICI di Trapani. Un messaggio è stato inviato dalla Delegata Provinciale del CONI Prof.ssa Elena Avellone. Alla perfetta riuscita della manifestazione sotto il profilo organizzativo hanno anche contribuito il Gruppo Protezione Civile Elimo Ericino e le ditte Anzelmo Telefonia, Moka Efti e Rallo Distribuzione.