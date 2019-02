Inserita in Sport il 24/02/2019 da Direttore Marsala Calcio: Marsala - Igea Virtus Barcellona 0-1 Brutto. Brutto il fondo campo, brutta la prestazione, brutto il risultato: il Marsala perde un´occasione importante per rinsaldarsi all´interno della zona playoff e per mettere in ghiaccio la salvezza, cedendo 0-1 al fanalino di coda Igea Virtus Barcellona, con i messinesi di Barcellona Pozzo di Gotto che sornioni hanno approfittato della giornata storta degli azzurri. Domenica prossima, 3 marzo 2019, al “Barone G. R. Macrì” di Locri (RC) gli azzurri andranno a far visita al Locri 1909, terzultimo in graduatoria. All´andata, al “Nino Lombardo Angotta” finì 1-0, con il gol messo a segno da Lo Nigro al 53´.

LA CRONACA:

Mister Vincenzo Giannusa schiera i suoi con il 4-3-3, con capitan Nagib Sekkoum in cabina di regia al posto di Lo Nigro e Candiano mezzala di centrocampo; mister Francesco Arcidiaco risponde con il 4-4-2 più classico, con capitan Souleyman Diamoutene (in Serie A più di 100 presenze con Perugia, Lecce, Roma e Bari, con 14 apparizioni fra Coppa Intertoto, Coppa UEFA e Champions League) al centro della retroguardia. Nel primo tempo le occasioni degne di cronaca del nostro taccuino sono pari a zero, in un fondo campo indecente gli azzurri godono di semplice e sterile possesso palla senza mai presentarsi in area avversaria. La prima occasione dell´incontro si presenta solo dopo un´ora di gioco: al 61´ Prezzabile pesca Candiano in area, ma il tiro di quest´ultimo risulta alto. Al 65´ ci provano gli ospiti con Perkovic che calcia da posizione defilata, Giappone si distende in angolo. Al 67´ occasione Marsala: punizione di Sekkoum, bella torsione di testa di Balistreri e Cannizzaro respinge in tuffo. Il Marsala non riesce a legittimare la supremazia territoriale, e a tre minuti dal termine si concretizza la beffa: calcio d´angolo per l´Igea Virtus Barcellona, Fragapane non perfeziona il disimpegno e Cucchiara rimette in mezzo, trovando Sylla tutto solo libero di battere a rete indisturbato. E´ lo 0-1 che gela lo stadio. Al 94´, il Marsala ha la palla per rimediare la frittata: lungo lancio da metà campo di Lo Nigro, Giardina protegge il pallone per l´accorrente Sekkoum che dal dischetto di rigore non riesce a dare forza al pallone, sprecando un´ottima occasione come ultima fotografia di uno scellerato pomeriggio.

I TABELLINI:

Marsala – Igea Virtus Barcellona 0-1 (0-0 p.t.) Marsala: Giappone (´01), C. Galfano (´99), Sekkoum (K), Fragapane, Napolitano (´99) (60´ Benivegna (´00) ), Corsino (60´ Manfrè), Balistreri (69´ Bonfiglio), Tripoli, Candiano (77´ Lo Nigro), Prezzabile (´98), Giardina. A disposizione: Compagno (´99), Maraucci, A. Rallo (´00), Giuffrida (´99), Ciancimino (´99). Allenatore: Vincenzo Giannusa. Igea Virtus Barcellona: Cannizzaro, Dodaro, Velardi (´98) (65´ Cucchiara), Grosso (´99) (78´ Miuccio (´00) ), Perkovic, Sylla (´00), Mancuso (´99), Allegra, Diamoutene (K), Pisaniello, Moussa (´98). A disposizione: Cascione (´98), Bruno (´01), Rossano (´99), Calabrese, Consales (´99), Brambatti. Allenatore: Francesco Arcidiaco. Arbitro ed Assistenti: Sig. Riccardo Leotta della Sez. A.I.A. di Acireale (CT) (in sostituzione del designato Sig. Giovanni Agostoni della Sez. A.I.A. di Milano); Sigg. Roberto Alabiso della Sez. A.I.A. di Genova e Roberto Allocco della Sez. A.I.A. di Ba (CN). Reti: 87´ Sylla (IVB). Ammonizioni: Cannizzaro (IVB), Dodaro (IVB), Pisaniello (IVB). Espulsioni: /. Corner: 3 a 2 per il Marsala. Recuperi 1´ p.t. e 5´ s.t. Spettatori: 500 circa. Note: /.

Marsala, 24/02/2019