Inserita in Cronaca il 24/02/2019 da Direttore Bangladesh, ucciso in un blitz il dirottatore del volo Dacca-Dubai della Biman Bangladesh AIrlines. Rimasto ferito, l´uomo è morto poco dopo essersi arreso. Passeggeri tutti in salvo. Il dirottatore, probabilmente, aveva problemi psicologici



Un uomo di 25 anni che aveva tentato di dirottare il volo BG147 Dacca-Dubai della Biman Bangladesh AIrlines, atterrato in emergenza a Chittagong sempre in Bangladesh, è stato ucciso in un blitz delle forze speciali del Bangladesh che avevano circondato l´aereo. Rimasto ferito, è morto poco dopo essersi arreso. Lo fanno sapere fonti delle forze di sicurezza locali. Tutti i 148 fra passeggeri ed equipaggio sono stati sfollati e sono in salvo. Il dirottatore, con problemi mentali, aveva una pistola. Il personale di sicurezza dell´aeroporto di Chittagong, in Bangladesh, aveva fatto sfollare i passeggeri, dopo l´atterraggio di emergenza, ma l´uomo, armato, evidenzia Giovanni D´Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non era stato immediatamente messo in condizione di non nuocere. Sull´aereo con lui rimanevano due membri dell´equipaggio. La Biman Bangladesh Airlines è la compagnia aerea di bandiera del Bangladesh, opera con voli nazionali e internazionali; l´hub è a Dacca, mentre le basi sono situate a Chittagong e a Sylhet

Lecce, 24 febbraio 2019

Giovanni D’AGATA