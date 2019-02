Inserita in Cronaca il 24/02/2019 da Direttore Usa: aereo cargo di Amazon precipita nella baia di Houston Un Boeing 767-300F cargo di Amazon Prime Air, la compagnia del colosso dell´e-commerce Amazon, è precipitato nelle acque della Trinity Bay, di fronte a Houston, in Texas, mentre stava per atterrare al George Bush Intercontinental Airport. I servizi di emergenza ha raccontato che sul luogo della sciagura si può vedere che “i rottami sono di piccole dimensioni". A bordo del volo GTI3591, ci sarebbero state tre persone, tra piloti e membri dell´equipaggio. Sul cargo erano trasportate 5,7 tonnellate di merci, oggetti come televisori, giocattoli, cosmetici e quant´altro, evidenzia Giovanni D´Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che le forti correnti hanno spinto verso un largo tratto di costa paludosa. Sconosciute le cause dell´incidente.

Lecce, 24 febbraio 2019

Giovanni D’AGATA