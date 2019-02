Inserita in Cronaca il 24/02/2019 da Direttore Azienda di Chiasso cerca personale: "Solo frontalieri" I candidati devono risiedere nella vicina Italia







Sta facendo discutere sul web l´ennesimo annuncio di lavoro di una ditta, questa volta di Chiasso. L´azienda, attiva nel settore del tempo libero, viaggi e turismo, cerca un assistente designer. Tra i requisiti, la conoscenza dell´inglese e, ultimo ma non ultimo, l´essere "preferibilmente frontalieri". Come avete già capito, tra i "requisiti essenziali per poter essere chiamati a colloquio" vi è, anche quello del "domicilio in una delle seguenti province: Sondrio, Como, Varese, Lecco."Un punto che, evidenzia Giovanni D´Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ovviamente ha scatenato l´ira degli utenti social, che in queste ore stanno commentando con toni critici l´annuncio.



Lecce, 24 febbraio 2019



Giovanni D’AGATA