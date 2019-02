Inserita in Politica il 23/02/2019 da Direttore SCIOPERO ASU SICILIA - IMPORTANTE DICHIARAZIONE DI DI MAIO "Ritengo molto importanti le dichiarazioni del Ministro Di Maio sulla situazione degli ASU Sicilia, dimostrando massima attenzione nei confronti di migliaia di lavoratori che da anni costituiscono un asse portante degli uffici pubblici siciliani e a cui non è stato mai riconosciuto alcun diritto" - queste le parole del deputato alcamese del MoVimento 5 Stelle Antonio Lombardo, commentando le dichiarazioni del Ministro del Lavoro Di Maio sullo sciopero indetto dagli ASU il prossimo 26, 27 e 28 febbraio.

Questa la dichiarazione di Di Maio: "La manifestazione degli ex Lsu Asu è un richiamo forte alle responsabilità della Regione siciliana. Auspichiamo che la Regione si preoccupi delle istanze di questi cittadini. Se non accadrà il Ministro ha già dato mandato di convocare l´assessore al Lavoro al Ministero".