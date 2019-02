Inserita in Politica il 23/02/2019 da Direttore Commissione Antimafia ARS, Pellegrino (FI): エMi autosospendo per il senso di responsabilità e rispetto che nutro verso il Presidente e la Commissioneエ Palermo, 23/02/2019: 的l senso di responsabilità e il rispetto che nutro verso la Commissione Antimafia ed il suo Presidente, Claudio Fava, mi inducono ad autosospendermi dalla predetta Commissione, in attesa della definizione della vicenda giudiziaria in relazione alla quale ho ricevuto l段nformazione di garanzia.

Sono certo che la Commissione, con l段ndispensabile contributo dei funzionari e del personale addetto, perseguirà l段ncessante e proficuo lavoro intrapreso nel corso della legislatura. Questa è la comunicazione di autosospensione, quale Commissario, già fatta pervenire alla Commissione Antimafia dall丹n.le Stefano Pellegrino.