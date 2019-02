Inserita in Tempo libero il 23/02/2019 da Direttore

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Le attrici comiche di Zelig e Colorado al teatro Apollo Anton Rocco Guadagno.

"Ne vedrete delle belle...per dire" con Nadia Puma e Alessandra Ierse

Le attrici comiche di Zelig e Colorado al teatro Apollo Anton Rocco Guadagno. Domenica 24 Febbraio alle ore 18,30.

Nadia Puma e Alessandra Ierse con alcuni tra gli sketch che le hanno rese note al grande pubblico con le trasmissioni Zelig e Colorado: "Ne vedrete delle belle...per dire" è l´esilarante spettacolo che andrà in scena domenica 24 Febbraio, alle ore 18,30, al teatro Apollo Anton Rocco Guadagno.





Alessandra Ierse con Nadia Puma interpreteranno vari personaggi del loro repertorio cabarettistico: uno spettacolo ricco di sorprese e occasioni di puro divertimento raccontato da due comiche che vestiranno i panni di personaggi femminili noti al pubblico televisivo ed inediti altrettanto esilaranti.





Lo spettacolo rientra nel cartellone della stagione invernale del teatro Apollo Anton Rocco Guadagno organizzata dal Comune e Proloco con la direzione artistica di Antonio Enea





Ingresso non abbonati € 10 (Info: 3394242200)





Nadia Puma è l´annunciatrice vintage dell´edizione ZELIG CIRCUS 2013. Attrice comica e autrice. Inizia il suo percorso artistico con gli spettacoli di improvvisazione teatrale, sia in Italia che all´estero. Si specializza in ruoli comici e, quando approda al cabaret, entra a far parte del laboratorio Zelig "Oggi le comiche". Ha partecipato a diverse trasmissioni TV tra cui: Zelig Off 2007 col duo delle "Cognate Tucci" e Colorado Cafè 2009 col personaggio che le ha dato popolarità "La Marisa", una valletta retrò. Nell´edizione Zelig Off 2012 ha lanciato il nuovo personaggio dell´annunciatrice televisiva di "Mediaset Vintage", il canale per i meno giovani, un modo per ironizzare e sdrammatizzare il passar del tempo! Infatti il suo motto è: "meglio tardona che mai".





Alessandra Ierse nasce come comica nel programma radiofonico "Grazie della compagnia" su radio 101 one o one network, nel 2000 arriva seconda al concorso "Ugo Tognazzi" , nel 2004 vince il concorso "Cabaret in rosa" di Torino, partecipa su canale 5 a vari programmi tra cui: "Sabato notte live" con Paolo Bonolis, "Zelig Off 2005 " e 3 edizioni della sit com "Belli dentro" nel ruolo di Jolanda, "Telerentola" su La7, Comedy Central "Container" con Gabriele Cirilli, Disney Channel "In Tour". In teatro con le commedie "Non sarà mica la fine del mondo?" e "Due mariti e un matrimonio".





IL CARTELLONE

I prossimi appuntamenti in dettaglio





10 Marzo - "Ha detto Mamma". Rivisitazione in chiave comica di un fatto realmente accaduto: "una coppia omosessuale sporge denuncia perché a seguito di una inseminazione artificiale nasce un bambino di colore".





17 marzo - "Il Paradiso delle vergini". Edoardo Siravo, kamikaze per volere di Allah, giunge in un Paradiso diverso da quello che si aspettava, in una poetica visione dell´autrice Mariaelena Masetti Zannini





7 aprile - "Diario intimo di una cameriera": spettacolo insolito ed originale liberamente tratto dall´omonimo romanzo di Octave Mirbeau ed interpretato da 4 scatenati interpreti.





21 aprile - "Interrogatorio a Maria": Vanessa Gravina porta in scena, con la regia di Walter Manfrè, l´omonimo testo di Giovanni Testori.