Inserita in Cronaca il 23/02/2019 da Direttore Erice - RAFFICHE DI VENTO E POSSIBILI SITUAZIONI DI PERICOLO: L´INVITO ALLA PRUDENZA DELL´ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE Si invita la cittadinanza alla massima cautela soprattutto negli spostamenti per le improvvise condizioni metereologiche avverse. Le forti raffiche di vento di queste ore stanno causando, infatti, diverse situazioni di pericolo a cui stiamo cercando di porre rimedio, come nel caso nell´albero che ha invaso la carreggiata della strada provinciale di accesso alla vetta di Erice, su cui sono prontamente intervenuti gli addetti della Protezione Civile. Si raccomanda la massima prudenza, con particolare riguardo alle strade costiere di Pizzolungo ed alle strade di accesso ad Erice. L´Assessore alla Protezione civile - Gian Rosario Simonte Erice, 23 febbraio 2019