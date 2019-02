Inserita in Cronaca il 22/02/2019 da Direttore MARSALA - UTILIZZO DELLE COMPOSTIERE PER RIDURRE LA TASSA RIFIUTI. LE RICHIESTE DALLA PROSSIMA SETTIMANA Alla consegna provvederanno gli operatori della Energetikambiente



Il Comune di Marsala rende noto che, a partire dal prossimo 25 Febbraio, è possibile presentare le richieste di compostiere ai fini dello smaltimento del rifiuto organico. Il loro utilizzo, infatti, consente di usufruire di una riduzione della Tassa rifiuti pari al 30% della quota variabile della stessa TARI. La richiesta va sottoscritta sull´apposito modello pubblicato sul sito www.marsalabellapulita.it e presentata al Comune tramite mail (protocollogenerale@comune.marsala.tp.it) o con consegna diretta all´Ufficio Protocollo di via Garibaldi (Palazzo Municipale). Acquisita la richiesta, l’utente sarà contattato dalla Società Energetikambiente per fissare la data di consegna della compostiera: da quella stessa data decorrerà l’agevolazione fiscale prevista dal Regolamento comunale di riferimento. L’assegnazione delle compostiere sarà effettuata secondo l´ordine cronologico di presentazione dell’istanza e nei limiti della disponibilità delle stesse compostiere. I modelli si richiesta sono anche disponibili all´Ufficio per le Relazioni con il Pubblico di via Garibaldi: InfoUrp 0923993371. Intanto, questo pomeriggio al Monumento ai Mille (ore 18,30) nuovo incontro informativo sulla raccolta differenziata dei rifiuti.