Inserita in Economia il 22/02/2019 da Direttore Asp Trapani, al via assunzioni di 27 CPS Infermieri L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani ha proceduto all’assunzione di 27 Collaboratori Professionali Sanitari (CPS) Infermieri. Saranno destinati ai Presidi ospedalieri e ai distretti sanitari in carenza di personale infermieristico. In particolare tale reclutamento servirà a rafforzare le Unità Operative nei presidi di Marsala, Trapani, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Alcamo, Pantelleria (n.1 posto).