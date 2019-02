Inserita in Cronaca il 22/02/2019 da Direttore POLIZIA STRADALE E GUARDIA COSTIERA: CONTROLLI E SANZIONI NELLA MATTINATA DI MERCOLEDI’ 20.02.2019, NEL CORSO DI PIANIFICATA ATTIVITA’ INTERFORZE FINALIZZATA AD OPERARE MIRATI CONTROLLI SUL RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA, PERSONALE DELLA POLIZIA STRADALE SEZIONE DI TRAPANI E PERSONALE MILITARE DELLA LOCALE CAPITANERIA DI PORTO ABILITATO AI CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE, CON L’AUSILIO DEL CENTRO DI REVISIONE MOBILE, HANNO SOTTOPOSTO A VERIFICA N.12 VEICOLI COMMERCIALI, TRA CUI ALCUNI IN PROCINTO DI IMBARCARSI SU UNITA’ NAVALI DI LINEA DIRETTE ALLE ISOLE EGADI.

NEL CORSO DEI CONTROLLI, CHE HANNO RIGUARDATO ANCHE L’OSSERVANZA DELLA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE SUL RISPETTO DELLE ORE DI RIPOSO DEI CONDUCENTI E DELLE VELOCITA’ DEI MEZZI REGISTRATE DAL CRONOTACHIGRAFO, SONO STATE CONTESTATE N.22 INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IN PARTICOLARE, LE INFRAZIONI AFFERISCONO AD IRREGOLARITA’ DEI DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO DEGLI AUTOCARRI, AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA’ REGISTRATI DAL CRONOTACHIGRAFO, ALL’ECCESSO DI CARICO ED ALLE VIOLAZIONI DI NORME DI COMPORTAMENTO DEI CONDUCENTI.

IN UN CASO, E’ STATO RINVENUTO, A BORDO DI UN AUTOCARRO, PRODOTTO ITTICO NON TRACCIATO IN VIOLAZIONE ALLA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE DI SETTORE.

IL PERSONALE OPERANTE PROCEDEVA A CONTESTARE LA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA ED AL SEQUESTRO DI 30 KG. DI PRODOTTO ITTICO NON TRACCIATO CHE A BREVE AVREBBE RAGGIUNTO LE NOSTRE TAVOLE.

L’ATTIVITA’ RIENTRA NELL’AMBITO DEI CONTROLLI E DEGLI OBIETTIVI FISSATI DALLA PREDETTA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA STRADALE E DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA’.TRAPANI, 22 FEBBRAIO 2019