Inserita in Sport il 21/02/2019 da Direttore QUINTO POSTO PER L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC CON BELLETTI IN ANDALUCIA È una bella Androni Giocattoli Sidermec quella di scena alla Vuelta a Andalucia Ruta del Sol, che si sta disputando in Spagna in questi giorni.

Nella seconda frazione di oggi (Siviglia-Torredonjimeno di 216 chilometri), vinta dal campione europeo Matteo Trentin, è arrivato il buon quinto posto di Manuel Belletti. Il velocista romagnolo, al rientro dopo la Vuelta a San Juan in Argentina nella quale aveva dovuto fare i conti pure con una caduta, ha sprintato bene nella volata conclusiva in leggera ascesa, centrando l’importante piazzamento.

La frazione di oggi in Spagna ha visto protagonista anche un altro corridore dell’Androni Giocattoli Sidermec: Mattia Viel, infatti, è entrato nella fuga a sei che ha animato tutta la tappa. Per il corridore torinese e gli altri compagni d´avventura un’azione lunga quasi 180 chilometri, prima che il gruppo ricucisse.

Nella prima tappa di ieri, invece, era stato Matteo Montaguti a guadagnarsi le inquadrature delle telecamere (la corsa è live su Eurosport) con un bell’attacco negli ultimi chilometri. Domani la corsa spagnola, che si chiuderà domenica, proporrà una cronometro individuale di 16 chilometri.

Intanto, sempre domani, prenderà il via il Tour du Haut Var in Francia con un’altra parte del team Androni Giocattoli Sidermec impegnata.