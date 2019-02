Inserita in Economia il 21/02/2019 da Direttore Erice - AL VIA IL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE Ha preso il via ieri l’attività di formazione rivolta a tutto il personale comunale disposta dal segretario del Comune di Erice, dr. Calogero Calamia, nell’ambito del Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2019-2021.

La prima giornata si è svolta presso il Palazzo Sales di Erice ed è stata tenuta dal prof. Francesco Armenante, Docente di Scienza dell’Amministrazione presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell’Università degli Studi di Salerno, sul tema del procedimento amministrativo, le fasi del procedimento, il contradditorio endo procedimentale.

Molto numerosa la partecipazione del personale, circa 70 unità, alla prima giornata di studio, presente anche la sindaca Daniela Toscano, che ha portati i saluti dell’amministrazione ericina.

La seconda giornata di studi si svolgerà, sempre al Palazzo Sales di Erice, il prossimo 28 febbraio, con l’Avv. Rosa Giordano, Docente del FORMEZ in materia di contratti pubblici e trasparenza dell’attività amministrativa (regione Campania – regione Basilicata), sul tema dell’affidamento diretto e delle procedure negoziate alla luce delle linee guida ANAC. Erice, 21 febbraio 2019