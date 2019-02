Inserita in Salute il 21/02/2019 da Direttore Nasce a Torino la nuova casa automobilistica che produce auto elettriche la nuova società proprietaria del brand e dell´asset ingegneristico e produttivo ha come obiettivo strategico quello di offrire al mercato mondiale una serie di veicoli a trazione elettrica, da lavoro e da trasporto ma anche bellissime cabriolet, berline e auto sportive.



I primi prototipi verranno presentati al pubblico ed alla stampa domenica 24 febbraio presso la prestigiosa location della Rubbianetta, scelta anche come sede della nascente casa automobilistica.



Si potra ammirare dal vivo nei suoi dettagli e verificarne l´assoluta novità del MultiMiniEcoVagon che rappresenta per il mercato Italiano.



Altre novità ed iniziative internazionali saranno illustrate alle ore 10,30 nel corso della conferenza stampa. Al termine della conferenza stampa un Happy hour sotto il bellissimo porticato centrale