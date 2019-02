Inserita in Sport il 21/02/2019 da Direttore Alessio Sundas chiama Franco Fedeli La Sport Man (agenzia che si occupa di ricerca sponsor, intermediazioni sportive e valorizzazioni atleti), ieri ha contattato, tramite il manager Alessio Sundas (colui che sta provando a portare Messi in Italia), la Sanbenedettese proponendosi come intermediario per conto di un possibile investitore.

La Sanbenedettese è una società calcistica italiana con sede nel comune di San Benedetto del Tronto, milita nel girone B del campionato di Serie C.

“Abbiamo un imprenditore pronto ad investire nella Sanbenedettese e aspettiamo un intervento del Presidente del club Franco Fedeli ” così il manager toscano sulla trattativa.