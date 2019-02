Inserita in Sport il 21/02/2019 da Direttore Pall.Trapani: Domani Conferenza stampa pregara di coach Parente Domani, venerdì 22 febbraio alle ore 17.00, presso la sala stampa “Cacco Benvenuti” del Pala Conad, si svolgerà la conferenza stampa pregara di coach Daniele Parente in vista della ventitreesima giornata di Serie A2 Old Wild West girone Ovest. Si invitano ad intervenire tutti i giornalisti di tv, radio, carta stampata e web.

Per tutti i tifosi, sarà possibile vedere la diretta streaming della conferenza sulla nostra pagina facebook ufficiale.

Dichiarazioni

Rei Pullazi (2B Control Trapani): “Giocare contro la capolista ha sempre un sapore speciale, ti da delle energie supplementari. Per noi sarà una partita molto difficile, è chiaro che vincere ci proietterebbe in zona playoff ma ancora il campionato è molto lungo e tutto è possibile. Il nostro obiettivo sarà quello di regalare ai nostri tifosi una vittoria e stiamo lavorando per questo”.

Trapani, 21/2/2019