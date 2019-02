Inserita in Politica il 20/02/2019 da Direttore Mazara del Vallo - Domani alle 18 in via Val di Mazara Salvatore Quinci incontra la stampa e cittadini sul programma elettorale Domani pomeriggio alle ore 18, nella sede dell´associazione politico-culturale "Partecipazione Politica", in via Val di Mazara n. 120, a Mazara del Vallo, il candidato sindaco Salvatore Quinci incontrerà la stampa e i cittadini per illustrare, come anticipato giovedì scorso, uno dei punti del programma elettorale. L´iniziativa dei Giovedì, con cadenza periodica, mira a condividere con i cittadini mazaresi le proposte e il percorso politico di Quinci in vista delle elezioni amministrative del 28 aprile prossimo. E´ in programma, inoltre, un evento pubblico, per domenica 10 marzo, dedicato alle best practices e ai vari punti del programma elettorale.