Inserita in Cronaca il 20/02/2019 da Direttore ADDIO A ENZO TARTAMELLA, IL CORDOGLIO DELL’ASSESSORE TURANO TRAPANI, 20 FEB - L’Assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano esprime, in una nota, il suo cordoglio per la scomparsa del giornalista Enzo Tartamella, per molti anni a capo della redazione trapanese del Giornale di Sicilia, morto oggi a 77 anni.

“Con Enzo Tartamella - scrive Turano - scompare un amico e un punto di riferimento del giornalismo trapanese. Uno scrittore che ha arricchito il nostro patrimonio culturale e sociale con il suo impegno intellettuale”

“Per decenni Tartamella ha raccontato con grande autorevolezza e massima correttezza il nostro territorio e con le sue indiscusse capacità è stato maestro per molti. Alla sua famiglia - conclude l’Assessore - la mia commossa vicinanza”.