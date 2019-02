Inserita in Cronaca il 20/02/2019 da Direttore Marsala - IL SINDACO ALBERTO DI GIROLAMO E L’ASSESSORE AL TURISMO,ANDREA BAIATA HANNO INCONTRATO IERI POMERIGGIO IL CRONISTA VINCENZO ACCARDI, REDUCE DA SANREMO Apprezzata la sua azione di promozione della Città durante il festival della Canzone Italiana



Il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo e l’Assessore al Turismo, Andrea Baiata, hanno ricevuto ieri pomeriggio al Palazzo Municipale il cronista marsalese Vincenzo Accardi che, quale inviato di una testata locale, è stato recentemente a Sanremo in occasione del Festival della Canzone Italiana. Al giovane reporter che ha donato agli esponenti dell’Amministrazione un compact disk con le foto degli artisti intervistati, gli amministratori hanno rivolto parole di compiacimento per avere pubblicizzato la nostra Città.