Inserita in Cronaca il 20/02/2019 da Direttore Deceduto Enzo Tartamella. Il cordoglio di Assostampa Trapani E’ deceduto dopo una lunga malattia Enzo Tartamella, uno dei decani dei giornalisti trapanesi. Per tanti anni responsabile della redazione trapanese del Giornale di Sicilia, dove ha formato diverse generazioni di giornalisti, è stato da esempio per competenza e capacità professionali.

L’Assostampa di Trapani, di cui Tartamella è stato anche segretario, lo ricorda con commozione ed è vicina alla famiglia, in particolare ai figli Massimiliano, Roberto e Davide.