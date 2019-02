Inserita in Cronaca il 20/02/2019 da Direttore Salemi, sabato l´inaugurazione del Coc di Protezione civile SALEMI - Fissata per le 17 di sabato 23 febbraio, a Salemi, l´inaugurazione del Centro operativo comunale (Coc) di Protezione Civile. La struttura si trova in via San Matteo. A inaugurare il Coc sarà il sindaco, Domenico Venuti, insieme con il ´Gruppo comunale di Protezione civile Città di Salemi´ che gestirà i locali. All´inaugurazione parteciperanno anche il Dirigente generale del dipartimento Protezione civile della Regione Siciliana, ingegnere Calogero Foti, e il dirigente responsabile del Servizio di Protezione civile per le Province di Palermo e Trapani, architetto Antonino Terrana.