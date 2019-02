Inserita in Tempo libero il 19/02/2019 da Direttore SALVATORE BONAFEDE E ROBERTA GIUFFRIDA AL TATUM ART Il 20 febbraio c’è Paradoxa Workshop nel locale del centro storico di Palermo creato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo

Una serata di musica alla ricerca dei bei suoni, sperimentando in tempo reale.





Salvatore Bonafede e Roberta Giuffrida saranno il 20 febbraio alle 21,30 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo.



Un incontro musicale che trascende le convenzioni sia di un concerto sia del tradizionale workshop, durante il quale musiche originali di Salvatore Bonafede, arrangiate e dirette da Roberta Giuffrida, vengono eseguite, per la prima volta davanti al pubblico, da un organico orchestrale e vocale in continua evoluzione formato da musicisti provenienti da svariate esperienze musicali, ai quali sono dedicate apposite composizioni e arrangiamenti.

Per prenotare un tavolo basta telefonare al 3494419873.

La pagina Facebook è: www.facebook.com/tatumart38.