Regionalismo differenziato. Barbagallo: 'NO' aumento divario fra Nord e Sud "Il dibattito sul 'regionalismo differenziato' deve servire a riaccendere i riflettori sulle tante, troppe diseguaglianze fra Nord e Sud. Dalla scuola alla sanità, dalle infrastrutture ai servizi socio-assistenziali, tra la Sicilia e le regioni del Nord è ancora troppo ampio il gap: in questo momento di tutto c'è bisogno tranne che di forme di 'federalismo mascherato' che aumenterebbero ancora di più il divario". Lo ha detto Anthony Barbagallo, parlamentare regionale del PD all'Ars nel corso del dibattito a Sala d´Ercole sul regionalismo differenziato.

“La Sicilia – ha aggiunto - deve opporsi ad ogni progetto che miri, in maniera più o meno esplicita, ad arricchire ancora di più il Nord impoverendo il Mezzogiorno”.

