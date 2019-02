Inserita in Politica il 19/02/2019 da Direttore Commissione per il congresso provinciale del Partito Democratico Si è riunita la commissione per il congresso provinciale del Partito Democratico, ne fanno parte: Casabella, Scavone, Piccirillo, Vanella, Scaletta, Calvaruso, Pompeo, Villabuona, Vultaggio, Agate, Di Bella, Biondo.

La commissione ha eletto presidente Giuseppe Casabella.

Il giorno 21 dalle 19,00 alle 20,00 verranno presentate le candidature per il Segretario provinciale e dal 22 febbraio al 1 marzo si svolgeranno i congressi di circolo.

Il 7 marzo è stata convocata l’assemblea provinciale che eleggerà il segretario provinciale.