Inserita in Politica il 19/02/2019 da Direttore Regionalismo differenziato. Dipasquale: Musumeci ha svenduto la Sicilia agli interessi del Nord “Il presidente Musumeci ha svenduto la Sicilia agli interessi del Nord, forse in cambio di qualche posto in lista alle europee per gli esponenti di ‘Diventerà Bellissima’: è inaccettabile che il dibattito sul regionalismo differenziato si riduca a questo”. Lo ha detto Nello Dipasquale, parlamentare regionale del PD, nel corso del dibattito a Sala d’Ercole sul regionalismo differenziato.

“L’assenza del presidente Musumeci in aula – ha aggiunto Dipasquale – è la rappresentazione plastica del totale appiattimento del governo siciliano di fronte agli interessi del governo a guida Lega. Un presidente – ha concluso Dipasquale – che ormai non fa valere i diritti della Sicilia di fronte al governo nazionale neppure sul versante dell’agricoltura, tanto è vero che ha perso l’occasione di inserirsi nel confronto aperto dai pastori sardi quando, proprio a quel tavolo romano, avrebbe potuto far valere le ragioni degli allevatori e dei produttori ortofrutticoli siciliani”.

