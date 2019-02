Inserita in Cronaca il 19/02/2019 da Direttore Incontro sul Cyberbullismo Custonaci Incontro sul Cyberbullismo – Visione del film Un Bacio



Presso il Teatro dell’Istituto Comprensivo Lombardo Radice di Custonaci, oggi 19 febbraio 2019, è stato proiettato il film “Un Bacio”, già programmato durante i lavori del progetto "Web e social network: pericoli invisibili e reati digitali" a cura della Psicologa e Psicoterapeuta Silvia Scuderi. Durante la proiezione hanno partecipato anche i ragazzi del plesso di San Vito Lo Capo e del’I.C. di Buseto Palizzolo. Ad aprire i lavori la Presidente Aurora Ranno con le iniziative dell’Associazione nelle scuole e con i ringraziamenti alle Dirigenti Margherita Ciotta e Grazia Sabella e ai Referenti alla legalità. Al termine del film interessante l’intervento della Dott.ssa Scuderi sulle differenze tra bullismo e cyberbullismo e sull’importanza della prevenzione e la lotta alla prevaricazione tra i giovani. A seguire il Comandante della Compagnia di Alcamo, Capitano Pisani Giulioche, ha affrontato il tema dal punto di vista dei reati e del rispetto delle leggi con lo scopo di informare i ragazzi su ciò a cui si può andare incontro se non si utilizza la rete in modo consapevole.