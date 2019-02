Inserita in Politica il 18/02/2019 da Direttore Europee, Armao: ´Ppe forte con il candidato alla Commissione UE Weber´ Ceniceros: ´Ppe non teme populisti´ Palermo - "Il Partito popolare europeo è impegnato in questa primavera in un´importante campagna elettorale con il nostro leader Manfred Weber”. Così il vicepresidente della Regione siciliana e vicepresidente del gruppo del Ppe del Comitato europeo delle regioni, al termine dei lavori del Gruppo PPE della Commissione Sedec, del Comitato europeo delle Regioni (CdR), riunito nel palazzo Chiaramonte-Steri, a Palermo. “Se, come crediamo, il Ppe vincerà le elezioni – ha detto Armao – Manfred Weber guiderà la Commissione Europea in una prospettiva completamente diversa. Ci sarà un´Europa che guarda al Mediterraneo e che riconsidererà la condizione dall´insularità che ha emarginato la Sicilia e le Isole mediterranee in Europa”. Domani si terrà, sempre nell’ambito dei lavori della Commissione, la presentazione della nuova Agenda digitale europea. Il vicepresidente ha sottolineato come “il rilancio dell´Agenda digitale europea proprio da Palermo dimostra quanto l´Europa sia vicina alla Sicilia e quanto la Sicilia possa scommettere sull´Europa per il futuro dei nostri figli". Anche per Josè Ignacio Ceniceros Gonzales, presidente della Regione La Rioja, "Il Ppe e´ un partito unito, con un candidato alla presidenza della commissione Ue forte come Manfred Weber. Non abbiamo paura, non temiamo populisti e sovranisti. Vogliamo una Europa forte che sappia affrontare i problemi dei cittadini e sappia dare risposte, penso al tema dell´immigrazione e a quello demografico – ha aggiunto Ceniceros - Un Europa che sappia dire no ai messaggi populisti e nazionalisti, un problema che abbiamo anche in Spagna con la Catalogna". "Ringrazio la Regione siciliana e il vice presidente Gaetano Armao per la magnifica organizzazione del´evento – ha concluso Ceniceros -. Ogni anno la commissione Sedec celebra una riunione lontano da Bruxelles, l´anno scorso nella regione della La Rioja, quest´anno a Palermo".