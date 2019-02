Inserita in Politica il 18/02/2019 da Direttore Ex Province: Dipasquale: governo proponga soluzioni piuttosto che giocare a ‘scaricabarile’ “Come al solito il presidente della Regione piuttosto che proporre soluzioni preferisce giocare a ‘scaricabarile’ addossando le responsabilità sui governi precedenti”. Così il parlamentare regionale Pd e deputato segretario all’Ars Nello Dipasquale commenta quanto detto dal presidente della Regione Nello Musumeci nel corso dell’incontro organizzato a Palazzo d´Orleans per discutere del rischio dissesto per le ex Province siciliane.

“Il problema era ben noto anche durante la scorsa legislatura – aggiunge – tanto che il governo Crocetta aveva predisposto un contributo straordinario per le province di Siracusa e Ragusa che evitasse il default, ma il presidente Musumeci ha pensato bene di cancellare il contributo e la sua maggioranza ha bocciato anche gli emendamenti alla recente finanziaria che riproponevano lo stanziamento. Musumeci – continua Dipasquale - dimentica di essere il presidente di una Regione a Statuto speciale e, invece di chiamare in causa lo Stato per cercare le risorse necessarie a salvare il posto di lavoro di centinaia di lavoratori delle ex province continua ad adottare un atteggiamento di sottomissione nei confronti del governo giallo-verde che condannerà definitivamente gli enti ”.