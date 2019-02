Inserita in Politica il 18/02/2019 da Direttore

CATANIA / CORSO MARTIRI DELLA LIBERTA’: SOPRALLUOGO DELLA COMMISSIONE URBANISTICA.

IL COMUNE CONVOCHI SUBITO UNA NUOVA CONFERENZA DEI SERVIZI E SBLOCCHI L’IMPASSE CHE HA CAUSATO LO STOP AI LAVORI.





Zammataro: “L’eterno cantiere di Corso Martiri della Libertà, rappresenta una ferita per la Città. Vogliamo comprendere una volta per tutte, quali siano gli ostacoli che non permettono di rendere fruibile ai Cittadini questo tratto”









Si è svolto stamani, un sopralluogo della Commissione Urbanistica del Comune di Catania, presieduta dal Consigliere Comunale Avv. Manfredi Zammataro con il fine di fare luce sulla vicenda dell’eterno cantiere di Corso Martiri della Libertà. Per tale ragione, i componenti della Commissione si sono recati personalmente per verificare lo stato dei lavori.





“Il sopralluogo di oggi - afferma il Presidente Zammataro - rientra nell’istruttoria avviata dalla Commissione Urbanistica sulla vicenda Corso Martiri della Libertà. Quello che è emerso è paradossale: per quanto riguarda le microaree destinate a verde pubblico e ad opere di urbanizzazione oggetto del primo appalto per circa 1,4 milioni di euro, i lavori sono stati pressoché ultimati in quasi tutti i loro aspetti (comprese le aree gioco per i bambini e un campo da calcio) ma nonostante ciò non vengono definitivamente ultimati e consegnati. Inoltre - continua Zammataro- ci siamo resi conto che in alcune zone la recensione risulta divelta con il serio rischio che possano accedervi soggetti estranei e vandalizzarla.





Non è un caso infatti che numerosi cittadini ci hanno segnalato che la notte queste zone, diventano luoghi di bivacco per sbandati. La dimostrazione è data dal fatto che abbiamo trovato per terra numerosi resti di bottiglie di bevande alcoliche.





Corso Martiri della Libertà -prosegue Zammataro - rappresenta una ferita per la Città in quanto lascia un grande vuoto urbano che invece meriterebbe di essere riqualificato e rigenerato. Vogliamo comprendere una volta per tutte, quali siano le ragioni che hanno portato a sospendere i lavori e a non completare le prime opere, quasi del tutto pronte cosi da poter procedere con la consegna delle stesse ai Cittadini.





Inutile dire come tale situazione di riflesso, ha riguardato tutti i lavori, con la conseguenza della totale paralisi delle opere successive in programma quale il parcheggio interrato a tre piani di piazza della Repubblica e il parco urbano di superficie, per un importo di circa 14 milioni di euro. Come commissione Urbanistica - conclude Zammataro - abbiamo preparato un Ordine del Giorno con il quale chiediamo all’Amministrazione di attivarsi subito per convocare con urgenza una Conferenza dei Servizi che sblocchi questa situazione, consegni le opere completate riguardanti i primi lavori e faccia ripartire i lavori per le opere programmate. Per quanto ci riguarda- chiosa Zammataro- ho convocato in Commissione Urbanistica mercoledì 20 febbraio il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Ferracane per acquisire ulteriori informazioni in merito”.