Inserita in Politica il 18/02/2019 da Direttore Primarie del Partito Democratico Si svolgeranno il 3 marzo le primarie del Partito Democratico. I seggi saranno aperti dalle 8.00 alle 20.00 e potranno votare tutti coloro che si riconoscono nella proposta politica del Pd. Per votare bisognerà recarsi al seggio muniti di documento d’identità e tessera elettorale. I fuori sede e i sedicenni potranno votare previa registrazione entro il 23 febbraio nell’apposita sezione del sito www.partitodemocratico.it. I candidati ammessi alle primarie sono Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti. Questi i seggi in provincia di Trapani: FAVIGNANA Piazza Europa; CUSTONACI e SAN Vito Via M. Rizzo (Custonaci); VALDERICE e BUSETO Via S. Catalano (Valderice); CASTELVETRANO Via Bonsignore 11; PANTELLERIA Via Cagliari 2; SANTANINFA, GIBELLINA, PARTANNA, POGGIOREALE e SALAPARUTA Piazza Libertà (Santa Ninfa); CAMPOBELLO Via Umberto I 54; ALCAMO, CASTELLAMMARE e CALATAFIMI Corso VI Aprile (Alcamo); PACECO Via San Severino 70; SALEMI e VITA Piazza Libertà (Salemi); MARSALA seggio 1 Via Frisella n. 76, seggio 2 C.da Terrenove; MAZARA Auditorium Caruso Via Bagno; TRAPANI e ERICE Hotel Crystal (Trapani).