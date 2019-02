Inserita in Cronaca il 18/02/2019 da Direttore MARSALA - ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. SOSTEGNO ECONOMICO PER LE FAMIGLIE CHE LI ASSISTONO 18 Febbraio 2019

PROROGATO AL PROSSIMO 22 FEBBRAIO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE RELATIVE A UN INTERVENTO FINALIZZATO ALLA PERMANENZA O RITORNO IN FAMIGLIA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI.

http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/serveblob.php/l/it/idpagina/29344



http://www.trapaniok.it/37806/Cronaca-trapani/marsala---anziani-non-autosufficienti-sostegno-economico-per-le-famiglie-che-li-assistono#.XGsq3aJKiM8 Articolo precedente: