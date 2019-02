Inserita in Sport il 18/02/2019 da Direttore PER L’ANDRONI GIOCATOLI SIDERMEC BUONI PIAZZAMENTI NELLA TRIPLA ATTIVITA’ Podio sfiorato con Francesco Gavazzi al Trofeo Laigueglia per l’Androni Giocattoli Sidermec nella domenica che chiudeva la tripla attività settimanale per il team. Nella prima corsa italiana della stagione, vinta dal giovane Simone Velasco, il capitano dei campioni d’Italia si è fatto trovare pronto nelle fasi finali, entrando nel gruppetto che ha chiuso immediatamente alle spalle del vincitore. Per Gavazzi, che già in passato aveva ottenuto bei piazzamenti a Laigueglia, alla fine è arrivato il quarto posto.

In Francia si è concluso, invece, il Tour de la Provence con la quarta tappa che ha visto tra gli assoluti protagonisti Fausto Masnada. Il corridore bergamasco è stato a lungo trascinatore di una fuga a sei andata avanti per 120 chilometri e terminata ad una decina dal traguardo. Masnada nella tappa poi vinta de Degenkolb, nonostante lo sforzo per la lunga azione, ha chiuso comunque in buona posizione, confermando il piazzamento finale nella top venti della classifica generale (vinta dallo spagnolo Gorka Izaguirre) di una corsa che ha visto presenti corridori di primissimo piano. Per Masnada la gara a tappe francese ha coinciso con il debutto stagionale.

Top venti in classifica generale anche al Colombia 2.1 per l’Androni Giocattoli Sidermec. La corsa sudamericana, che vedeva al via molti scalatori di rango, è terminata ieri con il successo parziale di Nairo Quintana e quello finale di Lopez. Bravo in casa dei campioni d’Italia, ancora una volta, in questo suo brillante inizio di stagione tra Venezuela, Argentina e Colombia, Miguel Florez che ha chiuso la tappa a ridosso dei dieci e la generale appunto nei venti. La frazione di ieri ha visto tra i protagonisti anche l’altro Androni Giocattoli Sidermec Kevin Rivera, all’attacco in solitaria e poi con il colombiano Anacona sulla salita conclusiva.