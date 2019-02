Inserita in Cronaca il 18/02/2019 da Direttore Allevamento api regine Corso di Specializzazione



Dal 22 al 24 marzo 2019 nella nostra sede di ENNA, presso il "Centro Atlantis" in via del lavoro 15H, si svolgerà il corso di specializzazione per l´allevamento delle api regine.

Programma di massima:

- criteri di scelta e valutazione delle linee genetiche da riprodurre - preparazione delle famiglie madri, degli starter e delle attrezzature - controllo dello starter ed esecuzione dei traslarvi, prova in campo dei corsisti - incubazione delle celle reali, preparazione e cura dei nuclei di fecondazione - impostazione dell’apiario a sostegno del ciclo di allevamento - controllo dell’accettazione e nuovi traslarvi per il rimpiazzo delle mancanze, - La conservazione e la vendita delle api regine

ISCRIZIONI entro il 20 marzo



ISCRIZIONI entro il 20 marzo

Locandina_corso_regine_ENNA Modulo_iscrizione_corso_api_regine_Enna http://www.sicilia.federapi.biz/?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=Feb_17_2019_Email&utm_medium=email

