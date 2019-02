Inserita in Cronaca il 18/02/2019 da Direttore CASTELVETRANO: WEEKEND DI CONTROLLI: DUE PERSONE ARRESTATE DAI CARABINIERI. Il consolidato incremento della proiezione esterna durante il fine settimana ha permesso ai Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano di intervenire nella flagranza di un furto perpetrato presso una farmacia locale.

Venerdì 15 febbraio alle ore 14:00 circa veniva segnalato alla dipendente Centrale Operativa un furto presso la farmacia sita in questa via Vittorio Emanuele. Giunti sul posto in pochi minuti, visionati i filmati delle telecamere istallate presso predetto esercizio, i militari della Sezione Radiomobile si mettevano alla ricerca dei due giovani stranieri responsabili dell’atto predatorio. Poco dopo, i malfattori, venivano individuati in questa Piazza Amendola, ed identificati in KANTEH Alex, 18enne con precedenti di polizia, e GOMEZ Tambong, 19enne incensurato, entrambi provenienti dal Gambia, disoccupati e senza fissa dimora.

I predetti avevano rubato tre profumi del valore di €123 circa, che sono stati riconsegnati all’avente diritto. Il KANTEH veniva trovato in possesso di un paio di forbici aventi lama di 8 cm., sottoposte a sequestro. Dopo le formalità di rito e su disposizione dell’autorità giudiziaria il KANTEH veniva tradotto presso il carcere di Trapani, mentre il GOMEZ veniva trattenuto presso le camere di sicurezza di questo Comando, in attesa di giudizio direttissimo celebrato nella mattinata di sabato e a conclusione del quale è stata loro applicata la misura dell’obbligo di firma.

Sabato 16 febbraio, nella tarda serata è stato svolto un controllo coordinato da parte dei militari del dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile, di personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani presso una pizzeria di Castelvetrano. In occasione della verifica il personale del N.A.S., per la parte di competenza, rilevava illeciti amministrativi quali il mancato aggiornamento della SCIA sanitaria per aver ampliato l’area di deposito dell’attività nonché carenze in materia d’igiene del locale preparazione e non corretta attuazione del piano autocontrollo; il personale del N.I.L. rilevava violazioni in materia di tutela della salute dei lavoratori mentre il personale del dipendente N.O.R.M. documentava l’occupazione abusiva di marciapiede, ove risultava installato un gazebo non autorizzato.

Nel predetto contesto operativo sono state controllate più di 130 persone a bordo di 83 mezzi di trasporto di vario genere (automobili, motocicli e ciclomotori), elevate 3 contravvenzioni per violazioni del C.d.S. – con sequestro amministrativo di un’autovettura, effettuate 9 perquisizioni personali e veicolari nonché svariati controlli a soggetti sottoposti a misure di sicurezza.

Trapani, 18 febbraio 2019