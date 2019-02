Inserita in Cultura il 17/02/2019 da Direttore La tripartizione nella pianta e nell´uomo secondo la visione antroposofica Conferenza di ALESSANDRO ARENA biologo, consulente Weleda. La tripartizione nella pianta e nell´uomo secondo la visione antroposofica Ex chiesa di San Mattia dei Crociferi, via Torremuzza 32, Palermo



Secondo il modello antroposofico consegnatoci da Rudolf Steiner, la pianta e l’Uomo sono esseri “tripartiti”.Nella relazione pianta-Uomo possiamo vedere un’immagine speculare, come se la pianta fosse un essere umano “inverso”: Radice, Foglia e Fiore si mettono in relazione con il “Sistema Testa” (“Polo Neuro-Sensoriale”), il “Sistema Toracico” (“Polo Ritmico”) ed il “Sistema degli Scambi” (“Polo Metabolico”, o “del Ricambio e delle Membra”). Per fare solo un esempio, come la pianta affonda le proprie radici nella terra, l’Uomo “drizza la testa” e “affonda le radici” nel mondo spirituale. È come se l’Uomo sia un vegetale che, sradicatosi dal suolo e compiuta una rotazione di 180 gradi, un capovolgimento verticale, si emancipi e vada verso il mondo. Le affinità, benché speculari, sono tante: il “processo respiratorio” (assimilazione clorofilliana e respirazione umana), il pigmento della foglia e del sangue, la “percezione” della radice e del cervello, il fiore ed il sistema riproduttivo umano, forze dissolventi (Fiore/Sistema Metabolico) ed indurenti (Radice/Polo Neuro-Sensoriale)... La foglia resta, comunque, l’organo fondamentale della pianta, il sistema mediano della pianta, il suo “sistema ritmico” a metà tra fiore e radice (corrispondente nell’Uomo al Polo Ritmico, mediatore tra i due poli opposti Neuro-Sensoriale e Metabolico, e dove si svolgono i processi vitali principali, la respirazione e la circolazione sanguigna). Si può dire che “tutto è ritmo”, e per questo un’importanza particolare assume il processo fogliare. Ancora di più, tutti gli organi vegetali si devono intendere come trasformazioni della foglia, o come dice Goethe: “Tutto è foglia”.

INGRESSO LIBERO CON MODALITA´ DEL LIBERO APPREZZAMENTO

Vuoi conoscerci meglio? https://www.facebook.com/antroposofiaapalermo/ www.antroposofiaapalermo.it