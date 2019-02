Inserita in Tempo libero il 17/02/2019 da Direttore Il successo di Mahmood, da Marsala a Sanremo Sono orgoglioso, in qualità di direttore artistico della manifestazione “Hair Fashion School by Antemar”, che ogni anno in estate ospita talenti artistici di successo, aver scelto nel cast della scorsa edizione di giugno, Mahmood. Per noi oggi la sua vittoria al Festival di Sanremo è una bella cosa, e gli auguriamo tutto il successo che merita>>.

A dirlo è Giancarlo Casano, conduttore, direttore artistico della manifestazione marsalese e amico di Mahmood, che proprio alla luce delle qualità del giovane cantante italo egiziano, lo ha voluto in piazza della Repubblica la scorsa estate.

E a distanza di circa dieci giorni dal trionfo al Festival della Canzone Italiana, Mahmood continua a battere ogni record: dopo essere diventato il primo artista in assoluto a vincere nella stessa edizione Sanremo Giovani, il premio della critica di Sanremo Giovani e il Festival di Sanremo, la sua canzone è oggi infatti il singolo italiano più suonato di sempre.

