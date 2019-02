Inserita in Cronaca il 17/02/2019 da Direttore La violenza sulle donne, un fenomeno che non ha voglia di arrestarsi. Orrore a Parigi: donna decapitata nel suo appartamento. La testa della vittima è stata ritrovata nel forno.



Il cadavere di una donna decapitata è stata rinvenuto oggi nel suo appartamento. La testa della vittima, secondo quanto scoperto dai pompieri, era nel forno. Sospettato del brutale omicidio, il figlio schizofrenico della donna. Ad allertare la polizia era stato un uomo, un altro figlio della vittima, preoccupato di non avere più notizie di sua madre, 60 anni. L´uomo è convinto che il fratello, affetto da schizofrenia e in cura per problemi psichiatrici, sia l´autore del delitto. La donna aveva sporto denuncia in ottobre segnalando alla polizia che il figlio malato minacciava di ucciderla. Il presunto omicida è ora ricercato. La violenza sulle donne è un tassello dolente della società, commenta Giovanni D´Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”; purtroppo i casi di stupro, violenza e abuso, soprattutto dentro le mura di casa, non fanno altro che mostrare dati in ascesa. Un fenomeno che non ha voglia di arrestarsi, dovuto anche a ovvie difficoltà di denuncia del proprio carnefice.

Lecce, 17 febbraio 2019

Giovanni D’AGATA