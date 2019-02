Inserita in Politica il 17/02/2019 da Direttore Di Maria ´UN´AMMINISTRAZIONE INCONCLUDENTE !!!´ La “summa” della “mala gestio” dell´Amministrazione trova il proprio massimo grado di esplicazione nella zona ovest di Tre Fontane. Qui, in questo lembo di territorio Campobellese, l´Amministrazione Castiglione ha deciso di abbandonare i “coraggiosi” cittadini che decidono di trascorre l´inverno. La loro pena è presto segnata: lungomare nuovamente cadente ed illuminazione assente da quasi tre mesi, nonostante con D.G. n. 246/2018, il Sindaco avesse stanziato euro 13.032,00 “al fine di assicurare gli interventi necessari a fronteggiare le riparazioni urgenti degli impianti di pubblica illuminazione nella frazione di Tre Fontane”.

Una vergogna senza fine !!!!

Una vergogna senza fine che trasforma l´inverno dei coraggiosi cittadini residenti in un inferno !!!

Una vergogna senza fine affidare in maniera diretta ad una ditta, con la motivazione della somma urgenza, dei lavori per la bonifica dell´arenile, impegnare € 15.787,20, e lasciarli incompiuti.

Una vergogna senza fine affidare in maniera diretta ad una ditta, con la motivazione della somma urgenza, dei lavori per il ripristino di tutti i conduttori elettrici della pubblica illuminazione danneggiati, impegnare € 17.787,20, e poi, dopo pochi giorni, ritrovarsi nuovamente in buona parte della zona ovest al buio.

Informiamo i nostri cittadini che per i lavori, della pseudo bonifica e per quelli di ripristino dei conduttori elettrici, affidati a due ditte, in maniera diretta e con somma urgenza, avendo riscontrando degli illeciti, abbiamo presentato un esposto all´AUTORITÀ NAZIONE ANTI CORRUZIONE di CANTONE.

Inoltre se, entro un breve periodo, l´Amministrazione non avrà provveduto a ripristinare l´illuminazione nella zona ovest di Tre Fontane, procederemo a presentare un esposto presso la Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio.

Campobello di Mazara 17/02/2019

TOMMASO DI MARIA