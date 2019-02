Inserita in Cronaca il 17/02/2019 da Direttore Dieci ambasciatori per aprire la strada che collega Polizzi a Piano Battaglia Il sindaco Giuseppe Lo Verde ha eletto dieci ambasciatori per la città di Polizzi con il compito di lanciare un appello per lŽapertura della strada che collega il paese con Piano Battaglia. I dieci ambasciatori a cui il primo cittadino di Polizzi chiede aiuto sono: il vescovo di Cefalù Giuseppe Marciante, lŽattore Martin Scorsese, lo stilista Domenico Dolce, lŽartista Croce Taravella, il fotografo Luciano Schimmenti, il giornalista Michele Serra, lo scrittore Alessandro DŽAvenia, lŽattore Fausto Russo Alesi, lŽattore Antonio Albanese e il giornalista Mario Macaluso.

«A questi personaggi famosi che hanno un forte legame con la comunità di Polizzi - commenta il sindaco Lo Verde - chiedo un appello pubblico per lŽapertura della strada che collega Polizzi con Piano Battaglia. Un appello che possono inviarmi e che io farò avere al mio ufficio informazioni per diffonderlo e farlo conoscere».

Prosegue, intanto, la protesta del sindaco Lo Verde che anche oggi guiderà il suo Ufficio comunale sotto la tenda installata a Piano Colla. Il primo cittadino ha in programma un incontro con le associazioni, un confronto con il comitato cittadino e un incontro con gli operatori turistici di Piano Battaglia.