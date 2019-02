Inserita in Sport il 17/02/2019 da Direttore ECCELLENZA A: DATTILO NOIR-MUSSOMELI 3-2 DATTILO NOIR: Grimaudo, Genna (17´st Paladino), Vella, Monforte, Bono (40´st Nieto), Di Pasquale (27´st Salone), Lala, Compagno, Matera (31´st Gomez), Bernardo, Seckan (21´st Iannazzo). A disposizione: Mistretta, Rinaudo, Fina, Sammartano. All. Vincenzo Melillo.

MUSSOMELI: De Miere, Ferrara (34´st Ziao), Nucera (12´st G.Messina), Greco, Ciancimino, Licari, Panepinto (19´st Caponetto), Amarasco, F.Messina, Treppiedi (1´st Jimoh), Alba. A disposizione: Giardina, De Francesco, Catania, Scozzaro. All. Accursio Sclafani.

ARBITRO: Pomara di Palermo; Assistenti: Citarda e De Luca di Palermo RETI: Di Pasquale 11’, Seckan 9’st, Matera 14’st, Jimoh 25’st, Greco 43’st. NOTE: Ammoniti Nieto nel Dattilo Noir - Panepinto, Ferrara, Licari, Greco nel Mussomeli

PACECO. Il Dattilo Noir conquista la seconda vittoria consecutiva dinanzi al pubblico amico, superando per 3-2 un ostico e mai domo Mussomeli. I gialloverdi di mister Melillo vanno in vantaggio nel primo tempo all’11 grazie ad un tap-in di Di Pasquale dopo la corta respinta di De Miere sulla punizione potente di Compagno. Nella ripresa i dattilesi dilagano e raddoppiano con Seckan al 9’ su assist di Monforte. Al 14’ arriva anche il tris ad opera del solito Matera. 3-0 e partita che sembra chiusa ma gli ospiti prima accorciano con Jimoh sugli sviluppi di un corner e poi trovano anche il secondo gol al 43’ con un eurogol di Greco dalla distanza. Nel finale tanta sofferenza per i padroni di casa ma il risultato premia il Dattilo Noir che si conferma al quarto posto.