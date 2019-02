Inserita in Politica il 17/02/2019 da Direttore Ue, il gruppo del Ppe della Commissione Sedec incontra la stampa Ue, il gruppo del Ppe della Commissione Sedec incontra la stampa Domani alle 9,45, a Palermo, allo Steri, sede del Rettorato



Palermo - Il gruppo del Partito Popolare europeo - Commissione Sedec (Politica sociale, istruzione, occupazione, ricerca e cultura) del Comitato europeo delle Regioni (CdR), domani si riunirà allo Steri, sede del Rettorato dell’Università di Palermo.

Al termine dell’incontro, i giornalisti potranno incontrare alcuni esponenti del gruppo in merito alle iniziative del Ppe in vista delle elezioni europee della prossima primavera, nelle quali il partito è impegnato a sostenere la candidatura di Manfred Weber, candidato alla presidenza (Spitzenkandidat) della Commissione Ue.

Saranno presenti: Gaetano Armao: vicepresidente del gruppo del Ppe del Comitato europeo delle Regioni; José Ignacio Ceniceros González: presidente della commissione Sedec del Comitato europeo delle regioni (CdR) e presidente della Regione La Rioja (Spagna); Borboly Csaba: vicecapogruppo del Ppe della Commissione Sedec; Salvatore Pogliese: componente della Commissione Sedec e del Comitato europeo delle Regioni.