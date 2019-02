Inserita in Politica il 17/02/2019 da Direttore Domani e martedì a Palermo la Commissione ricerca e cultura del Comitato europeo delle Regioni Ue, Commissione SEDEC per la prima volta in Italia Domani e martedì a Palermo la Commissione ricerca e cultura del Comitato europeo delle Regioni

Allo Steri oltre 100 rappresentanti europei tra presidenti di Regione e sindaci Organizzatore della due giorni è il vicepresidente della Regione Siciliana, Armao Il presidente Musumeci martedì aprirà il convegno sull’Agenda digitale





Palermo - Per la prima volta in Italia, si svolgerà a Palermo il 22esimo incontro della Sedec, la Commissione Politica sociale, istruzione, occupazione, ricerca e cultura, del Comitato europeo delle Regioni (CdR), organismo dell´Unione Europea composto da rappresentanti degli enti locali territoriali provenienti dai 28 Stati membri.

Per due giorni, domani, 18 febbraio e martedì 19, lo Steri, sede del Rettorato dell’Università di Palermo, ospiterà un evento di grande prestigio internazionale: oltre cento rappresentanti europei tra presidenti delle Regioni, loro delegati e sindaci delle maggiori città. I lavori verranno tradotti in 10 lingue.

Il capoluogo siciliano, già Capitale italiana della cultura 2018, da sempre simbolo dell’incontro tra culture diverse, per due giorni sarà al centro della politica europea in materia, soprattutto, di ricerca, cultura e Agenda digitale.

Organizzatore della due giorni è Gaetano Armao, vicepresidente della Regione Siciliana, assessore all’Economia e neo-presidente dell’Intergruppo delle regioni insulari del Comitato europeo delle Regioni.

Il programma dei lavori prevede: - domani, 18 febbraio: riunione della Commissione SEDEC - martedì 19 febbraio: convegno "Digital Agenda: Territorial strategies for addressing Technological innovation in infrastructure and services”

Alle 10,30 conferenza stampa, allo Steri (sala delle Capriate) con: - Markku Markkula: primo vicepresidente del Comitato europeo delle Regioni; - José Ignacio Ceniceros González: presidente della commissione Sedec del Comitato europeo delle regioni (CdR) e presidente della Regione La Rioja (Spagna); - Gaetano Armao: vicepresidente della Regione siciliana e neo-presidente dell’Intergruppo delle regioni insulari del Comitato europeo delle Regioni. Il Comitato delle Regioni Il CdR è l’organismo dell’Unione Europea che consente alle città e alle regioni di partecipare al processo legislativo dell’Unione europea, esprimendo formalmente la propria opinione.

La Commisione europea, il Consiglio dell´UE e il Parlamento europeo devono obbligatoriamente consultare il CdR in tutte le materie ed in particolare in quelle che riguardano l´amministrazione locale e regionale come la politica sociale, la sanità, l´istruzione, l´occupazione, la coesione economica e sociale, i trasporti, l´energia e i cambiamenti climatici.

I membri del CdR sono rappresentanti degli enti locali e regionali. Ciascun paese indica i membri di sua scelta che vengono nominati per un periodo di cinque anni. Il numero di membri di ciascun paese dipende dalle dimensioni della sua popolazione.

I membri di un paese costituiscono la delegazione nazionale che riflette gli equilibri politici, geografici, regionali e locali del proprio paese.

Ciascun membro può anche scegliere di far parte di un gruppo politico in seno al CdR. Attualmente esistono cinque gruppi politici che riflettono affiliazioni diverse: Partito popolare europeo (PPE), Partito del socialismo europeo (PSE), Alleanza dei liberali e democratici per l´Europa (ALDE), Alleanza europea (AE) e Conservatori e riformisti europei (ECR).

Il CdR elegge un presidente scelto fra i suoi membri per un mandato di due anni e mezzo.

La Commissione Sedec del Comitato delle Regioni ha una competenza molto ampia, che copre una moltitudine di settori, tra cui la Politica sociale, l’istruzione, l’occupazione, la ricerca e l’innovazione, la cultura, l’agenda digitale e la società dell’informazione dell’Unione europea.

Profilo Presidente commissione Sedec

Josè Ignacio Ceniceros Gonzales è presidente della Commissione Sedec del Comitato delle Regioni. Presidente del Partito Popolare di La Rioja da 1 ° Aprile 2017. Professore e funzionario statale, è l’attuale Presidente della Comunità Autonoma di La Rioja dal 2015. In precedenza ha ricoperto la carica di Presidente del Parlamento di La Rioja dal 1999 al 2015. Affiliato al Partito Popolare, è stato segretario Generale del Partito a La Rioja dal 1988 al 1990 e dal 1993 al 1999. E’ membro del Comitato esecutivo e della Commissione permanente a La Rioja e fa anche parte del Consiglio Nazionale del Partito Popolare.

Profilo Vice Presidente Markkku Markkula

Markku Markkula, vicepresidente del Comitato delle Regioni (CdR) E’ membro del Comitato Europeo delle Regioni dal 2010. Negli ultimi cinque anni è stato il primo vicepresidente del Gruppo PPE e Presidente della task force del gruppo PPE su Europa 2020. Markku Markkula ha assunto la carica di primo vicepresidente del Comitato europeo delle regioni (CdR), dopo aver ricoperto quella di presidente dal febbraio 2015 al luglio 2017. Nella sua veste di consigliere comunale della città finlandese di Espoo, fin dal 1980, Markkula ha retto la presidenza del consiglio comunale negli 1990-1992 e 2010, e attualmente è presidente della giunta per il periodo 2017-2021. Tra il 1995 e 2003 è stato membro del Parlamento finlandese, partecipando tra l’altro ai lavori della Commissione parlamentare per il futuro. Attualmente lavora presso l’università Aalto, dove svolge l’attività specialistica nel settore della ricerca, innovazione e istruzione nel quadro dell’UE. In precedenza, è stato direttore dell’Istituto Dipoli per l’apprendimento permanente e segretario generale dell’Associazione internazionale per la formazione permanente degli ingegneri(IACEE). In Filandia, ha fatto parte dei consigli di amministrazione di varie imprese e associazioni, come l’Agenzia finlandese per il finanziamento dell’innovazione e delle tecnologie(TEKES). In segno di riconoscimento per la sua attività, nel 2008 è stato eletto membro del gruppo internazionale di personalità che si sono distinte nell’insegnamento agli adulti e nell’istruzione permanente(International adult and Consulting Education Hall of Fame)

Markkula è nato il 15 luglio 1950 a Kolari città della regione della Lapponia finlandese.

Sedec alcuni dei componenti

José Ignacio Ceniceros González, Presidente della Comunità autonoma di La Rioja (Spagna), è presidente della commissione SEDEC del Comitato europeo delle regioni (CdR).

Markku MARKKULA, Vice Presidente del Comitato delle Regioni, Presidente del Consiglio Comunale di Espoo (Finlandia) e è membro della commissione SEDEC.

Peter Kaiser, Presidente della Carinzia (Austria), è vicepresidente della commissione SEDEC.

Nikos ANASTASIOU, Sindaco di Kato Polemidia (Cipro), è membro della commissione SEDEC.

Matteo Luigi Bianchi, Deputato della Repubblica Italiana, è membro della commissione SEDEC.

Roberto DUDAS, Sindaco di Village Matraballa (Ungheria), è membro della commissione SEDEC.

Jan DURNEZ, Membro del Parlamento Fiammingo (Belgio), è membro della commissione SEDEC.

Pawel Grzybowski, Sindaco di Rypin (Polonia), è membro della commissione SEDEC.

Marc HENDRICKX, Membro del Parlamento Fiammingo (Belgio), è membro della commissione SEDEC.

Vladimir MOSKOV, Sindaco di Gotse Delchev (Bulgaria), è membro della commissione SEDEC.

Antonio ROMAN JASANADA, Sindaco di Guadalajara (Spagna), è membro della commissione SEDEC.

Simonetta SALIERA, Presidente del Consiglio Regionale Emilia Romagna, è membro della commissione SEDEC.

Salvatore POGLIESE, Sindaco di Catania, è membro della commissione SEDEC.

Ricardo RIO, Sindaco di Braga (Portogallo), è membro della commissione SEDEC.

Zlatko Zhivkov, Sindaco di Montana (Bulgaria), è membro della commissione SEDEC.

